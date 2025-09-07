Aue bebt: Engel in Zivil heizen der „An Sibin“-Rocknacht ein

Aue
Hunderte Besucher kamen zu „An Sibin“-Rocknacht in Aue. Für das nächste Jahr kündigt der Veranstalter einen Mega-Headliner an.
Ab Freitagabend hat sich der Anton-Günther-Platz in Aue in eine pulsierende Bühne für Musikliebhaber verwandelt. Die „An Sibin“-Rocknacht lockte hunderte Besucher an, die ausgelassen zu den Klängen der Bands feierten. Besonders der Auftritt der Combo Engel in Zivil sorgte für Begeisterung. Mit energiegeladenem Rock, druckvollen...
