Aue: Geparktes Auto demoliert und getürmt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in der Lößnitzer Straße.

Aue.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Mittwoch, 20. September, in Aue zugetragen hat. Ein Autofahrer hatte seinen Pkw in der Zeit von 19 bis 20.45 Uhr neben dem Holzhandel Ketzer in Höhe der Lößnitzer Straße 92 geparkt. Im Nachgang stellte er am hinteren Stoßfänger seines Fahrzeugs eine Delle fest. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Schaden in diesem Zeitraum durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug entstanden ist, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallhergang und zum Verursacher nehmen die Ermittler des Polizeireviers Aue unter der Telefonnummer 03771 12100 entgegen. ( mb)