Auf Cannabis durch Schneeberg: Pkw-Fahrer verursacht Busunfall

Ein 18-Jähriger verschätzte sich beim Abbiegen an einer Kreuzung bezüglich der Straßenführung. Es folgten eine Blutentnahme und ein Drogentest.

Am Freitag hat sich in Schneeberg ein Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss ereignet. Laut Polizeidirektion Chemnitz verschätzte sich ein 18-jähriger Ford-Fahrer beim Abbiegen von der Joseph-Haydn-Straße nach rechts in die Silberbachstraße gewaltig. Er nahm die Kurve in „großem Bogen“, so die Polizeidirektion Chemnitz. Dabei kollidierte er...