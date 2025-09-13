Auf dem Zeller Berg in Aue entstehen eine Tagespflege und ein Therapiezentrum neu

Der Arbeiter-Samariter-Bund will seine Arbeit zukünftig in Aue konzentrieren. Eine neue Tagespflege und ein Therapiezentrum sind Teil der Pläne für ein Gebäude auf dem Zeller Berg, das kürzlich den Besitzer gewechselt hat.

