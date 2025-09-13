Auf dem Zeller Berg in Aue entstehen eine Tagespflege und ein Therapiezentrum neu

Aue
Der Arbeiter-Samariter-Bund will seine Arbeit zukünftig in Aue konzentrieren. Eine neue Tagespflege und ein Therapiezentrum sind Teil der Pläne für ein Gebäude auf dem Zeller Berg, das kürzlich den Besitzer gewechselt hat.
Der Kreisverband Erzgebirge des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) will seine Arbeit künftig stärker auf Aue konzentrieren. In einem Gebäude im Stadtgebiet Zeller Berg sollen eine Tagespflege und ein Therapiezentrum neu entstehen.
