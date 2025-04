Auf einem Stück Wiese im Erzgebirge soll ein kleiner Wald neu entstehen

Grundschüler aus Bad Schlema waren bei einer Pflanzaktion in der Nähe von Bockau dabei. Sie haben 250 Mini-Eichen in die Erde gebracht.

Es ist noch kalt an diesem Mittwochmorgen, nur wenige Grad über Null. Aber den Kindern, die über eine Wiese oberhalb von Bockau wuseln, wird es schnell warm. Denn die Pflanzlöcher für 250 Eichen in die Erde zu bringen, strengt an. Hilfe bekommen sie dabei von den Erwachsenen, ihrem Lehrer, den Mitarbeitern vom Waldschulheim Conradswiese,...