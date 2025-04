Ausbildungswahl in Schneeberg: Warum Emely auf kreative Freiheit setzt

Die Fakultät für Angewandte Kunst in Schneeberg hat sich am Samstag beim Hochschulinformationstag beteiligt und Studieninteressierten Einblicke in die Ateliers und Werkstätten gewährt.

Die eigene Zukunft zu planen ist für junge Leute oftmals eine Herausforderung, besonders beim Thema Ausbildung und Studium. Bei Emely Thomas geht das Interesse in die künstlerische Richtung. „Es soll auf jeden Fall etwas Kreatives sein, denn das liegt mir“, sagt die 17-Jährige aus Lengenfeld, die sich am Samstag beim... Die eigene Zukunft zu planen ist für junge Leute oftmals eine Herausforderung, besonders beim Thema Ausbildung und Studium. Bei Emely Thomas geht das Interesse in die künstlerische Richtung. „Es soll auf jeden Fall etwas Kreatives sein, denn das liegt mir“, sagt die 17-Jährige aus Lengenfeld, die sich am Samstag beim...