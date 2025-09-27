Ausflugsziel im Erzgebirge Ziel von Vandalismus

Am Glück-Auf-Turm auf dem Bühl in Eibenstock ist der Kassenautomat aufgebrochen worden. Was die Polizei bisher weiß.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 12.30 Uhr und Freitag, 11 Uhr ist der Kassenautomat am Glück-Auf-Turm aufgebrochen worden. Unbekannte öffneten dort laut Polizei gewaltsam den am Zugangstor des Turms angebrachten Automaten und stahlen die darin befindliche Geldkassette mit Bargeld. Wie viel, kann die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht...