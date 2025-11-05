Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ausgezeichnet: Erzgebirgerinnen begeistern zahlreiche junge Leute für Bogenschießen

Katja Neujahr (l.) und Maren Unger sind jetzt für ihr Engagement im Auer Bogensport ausgezeichnet worden.
Katja Neujahr (l.) und Maren Unger sind jetzt für ihr Engagement im Auer Bogensport ausgezeichnet worden. Bild: Anna Neef
Aue
Ausgezeichnet: Erzgebirgerinnen begeistern zahlreiche junge Leute für Bogenschießen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Maren Unger und Katja Neujahr engagieren sich mit voller Kraft für die Bogenschützen des FC Erzgebirge Aue. Nun sind beide dafür ausgezeichnet worden. Das hat mehrere Gründe – und die Bogenschützinnen selbst total überrascht.

Bis zum Schluss sind Maren Unger und Katja Neujahr nicht auf die Idee gekommen, es könnte um sie gehen. Mit einer Finte wurden die Frauen auf den Trainingsplatz der Bogenschützen des FC Erzgebirge gelotst. Und erlebten eine Überraschung, die die Abteilungsleiterinnen so schnell nicht vergessen. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagen sie...
