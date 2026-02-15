MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Standen erstmalig in Eibenstock auf der Bühne: die Iren Áine Heslin (l.) und Matt Heslin. Rechts Rene Wappler von „Loop Head“.
Standen erstmalig in Eibenstock auf der Bühne: die Iren Áine Heslin (l.) und Matt Heslin. Rechts Rene Wappler von „Loop Head“. Bild: Ralf Wendland
Standen erstmalig in Eibenstock auf der Bühne: die Iren Áine Heslin (l.) und Matt Heslin. Rechts Rene Wappler von „Loop Head“.
Standen erstmalig in Eibenstock auf der Bühne: die Iren Áine Heslin (l.) und Matt Heslin. Rechts Rene Wappler von „Loop Head“. Bild: Ralf Wendland
Aue
Ausverkauft: Irish-Folk-Festival im Erzgebirge begeistert Publikum
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim sechsten Eibenstocker Irish-Folk-Festival standen am Wochenende auch zwei echte Iren auf der Bühne. Doch nicht nur die sorgten beim Publikum für Begeisterung.

Das Flair der Grünen Insel, Pub-Atmosphäre und Melodien, die direkt ins Herz gehen: So lässt sich das sechste Eibenstocker Irish-Folk-Festival im ausverkauften Kulturzentrum „Glück Auf“ beschreiben. Ein besonderes Highlight war am Samstagabend der Auftritt der Musiker Áine und Matt J. Heslin. Die beiden Iren feierten in Eibenstock eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
03.02.2026
2 min.
Berufsorientierung an Oberschule im Erzgebirge bekommt Qualitätssiegel
Die Oberschule Eibenstock erhielt das Qualitätssiegel für berufliche Orientierung.
Zum wiederholten Male hat die „Glück auf!“-Oberschule in Eibenstock das Qualitätssiegel für Berufsorientierung bekommen. 2010 gehörte sie zu den ersten, die sich darum bemühten.
Heike Mann
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
18:15 Uhr
3 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Dampflok-Fahrt, Kultband-Auftritt, Festival
Der Museumszug im Bahnhof Neuheide. In wenigen Augenblicken geht die Fahrt weiter nach Schönheide.
Ob Dampflok-Fahrt, Irish-Folk-Festival oder Kultband-Auftritt: Am Wochenende warten in der Region mehrere Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick.
Jürgen Freitag, Heike Mann
Mehr Artikel