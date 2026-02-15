Ausverkauft: Irish-Folk-Festival im Erzgebirge begeistert Publikum

Aue
Beim sechsten Eibenstocker Irish-Folk-Festival standen am Wochenende auch zwei echte Iren auf der Bühne. Doch nicht nur die sorgten beim Publikum für Begeisterung.
Das Flair der Grünen Insel, Pub-Atmosphäre und Melodien, die direkt ins Herz gehen: So lässt sich das sechste Eibenstocker Irish-Folk-Festival im ausverkauften Kulturzentrum „Glück Auf“ beschreiben. Ein besonderes Highlight war am Samstagabend der Auftritt der Musiker Áine und Matt J. Heslin. Die beiden Iren feierten in Eibenstock eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.