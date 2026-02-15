Ausverkauft: Irish-Folk-Festival im Erzgebirge begeistert Publikum

Beim sechsten Eibenstocker Irish-Folk-Festival standen am Wochenende auch zwei echte Iren auf der Bühne. Doch nicht nur die sorgten beim Publikum für Begeisterung.

Das Flair der Grünen Insel, Pub-Atmosphäre und Melodien, die direkt ins Herz gehen: So lässt sich das sechste Eibenstocker Irish-Folk-Festival im ausverkauften Kulturzentrum „Glück Auf" beschreiben. Ein besonderes Highlight war am Samstagabend der Auftritt der Musiker Áine und Matt J. Heslin. Die beiden Iren feierten in Eibenstock eine...