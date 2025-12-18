Auto rutscht im Erzgebirge in Straßengraben – Feuerwehr setzt neues Fahrzeug ein

Aue
In Eibenstock ist eine Subaru-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehr sicherte das Auto.
Am frühen Donnerstagnachmittag ist es auf der S 275 (Schneeberger Straße) in Eibenstock zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau war mit ihrem Subaru in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr. Sie sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden, nannte sie als Grund.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.