Autofahrerin im Erzgebirge morgens mit 2,14 Promille gestoppt

Aue
Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 169 in Stützengrün nahm die Polizei bei einer Fahrerin Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest fiel erstaunlich aus.
Am Vorabend wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hat eine Autofahrerin, die am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 169 in Stützengrün von der Polizei angehalten wurde. Nach Angaben der zuständige Polizeidirektion Chemnitz wurde die Fahrerin mit ihrem Škoda gegen 6.40 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.