MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Škoda-Fahrerin hatte morgens 2,14 Promille intus.
Eine Škoda-Fahrerin hatte morgens 2,14 Promille intus. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Eine Škoda-Fahrerin hatte morgens 2,14 Promille intus.
Eine Škoda-Fahrerin hatte morgens 2,14 Promille intus. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Aue
Autofahrerin im Erzgebirge morgens mit 2,14 Promille gestoppt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 169 in Stützengrün nahm die Polizei bei einer Fahrerin Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest fiel erstaunlich aus.

Am Vorabend wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hat eine Autofahrerin, die am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 169 in Stützengrün von der Polizei angehalten wurde. Nach Angaben der zuständige Polizeidirektion Chemnitz wurde die Fahrerin mit ihrem Škoda gegen 6.40 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
08.01.2026
1 min.
Autofahrer im Erzgebirge mit 1,42 Promille gestoppt – Führerschein weg
Der Peugeot-Fahrer musste „blasen“. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht der Polizei.
Die Polizei nahm im Erzgebirge eine Kontrolle vor. Ein Peugeot-Fahrer fiel dabei besonders auf.
Holk Dohle
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin
Ein Atemalkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von 1,22 Promille.
Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Oelsnitz ist ein VW angehalten worden. Bei der Fahrerin nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.
Holk Dohle
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
Mehr Artikel