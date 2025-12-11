MENÜ
  • Bäckerei im Erzgebirge erlebt Stollen-Ansturm: Große Nachfrage sorgt beim Chef für Rätselraten

Alexander Schellenberger erlebt mit seiner Bäckerei derzeit eine besonders hohe Nachfrage nach Stollen.
Alexander Schellenberger erlebt mit seiner Bäckerei derzeit eine besonders hohe Nachfrage nach Stollen. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Alexander Schellenberger erlebt mit seiner Bäckerei derzeit eine besonders hohe Nachfrage nach Stollen.
Alexander Schellenberger erlebt mit seiner Bäckerei derzeit eine besonders hohe Nachfrage nach Stollen. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Aue
Bäckerei im Erzgebirge erlebt Stollen-Ansturm: Große Nachfrage sorgt beim Chef für Rätselraten
Von Irmela Hennig
Die Bäckerei Schellenberger in Aue erlebt gerade eine sehr große Nachfrage nach Stollen. Mehr als in anderen Jahren. Und die Süßguschen sitzen nicht nur in Sachsen.

Stollenengpass, es gebe eine ungewöhnlich große Nachfrage nach dem Weihnachtsgebäck – diese bekam ein Kunde kürzlich in einem Laden der Auer Bäckerei Schellenberger von einer Verkäuferin zu hören. Mitunter seien keine Stollen mehr zu kriegen.
