Basteln, Backen, Singen: Große Schüler stimmen kleine Schüler im Erzgebirge auf Weihnachten ein

Am Berufsschulzentrum in Schneeberg hat jetzt ein Weihnachtsprojekt mit Grundschülern stattgefunden. Angehende Sozialassistenten bewiesen dabei Kreativität. Was hinter der Aktion steckt.

Das Weihnachtsprojekt am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Schneeberg mit den zwei 2. Klassen der Grundschule Neustädtel begann am Dienstagmorgen mit Ärmelaufkrempeln und Händewaschen. „Das ist wichtig", sagte Pascal Wendisch, angehender Sozialassistent. Und: „Wir wollen doch jetzt arbeiten", ergänzte Lehrerin Nadine Fleischer. Felix...