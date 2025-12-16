MENÜ
  • Basteln, Backen, Singen: Große Schüler stimmen kleine Schüler im Erzgebirge auf Weihnachten ein

Len, Alfred, Ella von der Grundschule Neustädtel haben gemeinsam mit Caycee Schubert (v. l.) beim Weihnachtsprojekt am BSZ Schneeberg Plätzchen gebacken.
Len, Alfred, Ella von der Grundschule Neustädtel haben gemeinsam mit Caycee Schubert (v. l.) beim Weihnachtsprojekt am BSZ Schneeberg Plätzchen gebacken. Bild: Georg Dostmann
Angelina Gaßmann schlüpfte in die Rolle von Frau Holle und las den Kindern aus einem dicken Buch vor.
Angelina Gaßmann schlüpfte in die Rolle von Frau Holle und las den Kindern aus einem dicken Buch vor. Bild: Georg Dostmann
Tilda, Lotta und Emilia (v. l.) beim Gestalten von Weihnachtsgrußkarten.
Tilda, Lotta und Emilia (v. l.) beim Gestalten von Weihnachtsgrußkarten. Bild: Georg Dostmann
Basteln, Backen, Singen: Große Schüler stimmen kleine Schüler im Erzgebirge auf Weihnachten ein
Von Heike Mann
Am Berufsschulzentrum in Schneeberg hat jetzt ein Weihnachtsprojekt mit Grundschülern stattgefunden. Angehende Sozialassistenten bewiesen dabei Kreativität. Was hinter der Aktion steckt.

Das Weihnachtsprojekt am Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Schneeberg mit den zwei 2. Klassen der Grundschule Neustädtel begann am Dienstagmorgen mit Ärmelaufkrempeln und Händewaschen. „Das ist wichtig“, sagte Pascal Wendisch, angehender Sozialassistent. Und: „Wir wollen doch jetzt arbeiten“, ergänzte Lehrerin Nadine Fleischer. Felix...
