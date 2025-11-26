Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Schüler der Marchwitza-Grundschule in Schneeberg haben beim Baumpflanzen mit angepackt
Schüler der Marchwitza-Grundschule in Schneeberg haben beim Baumpflanzen mit angepackt
Aue
Baumpflanzungen im Erzgebirge: Zuwachs im Grünen Klassenzimmer
Von Ralf Wendland
Die Birne „Die Köstliche von Charneux“, als gekürte Obstsorte des Jahres 2026, ist jetzt gleich an zwei Standorten gepflanzt worden – in Schneeberg und in Hundshübel.

Das Grüne Klassenzimmer der Marchwitza-Grundschule in Schneeberg ist um ein Gehölz reicher. „Die Köstliche von Charneux“, die gekürte Obstsorte des Jahres 2026 der Montanregion Erzgebirge, ist dort gepflanzt worden.
