Baumpflanzungen im Erzgebirge: Zuwachs im Grünen Klassenzimmer

Aue
Die Birne „Die Köstliche von Charneux“, als gekürte Obstsorte des Jahres 2026, ist jetzt gleich an zwei Standorten gepflanzt worden – in Schneeberg und in Hundshübel.
Das Grüne Klassenzimmer der Marchwitza-Grundschule in Schneeberg ist um ein Gehölz reicher. „Die Köstliche von Charneux“, die gekürte Obstsorte des Jahres 2026 der Montanregion Erzgebirge, ist dort gepflanzt worden.
