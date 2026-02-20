MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Beliebte Eisarena im Erzgebirge hat noch bis Ende Februar geöffnet

Mitten in Schneeberg können Eislauffans ihre Runden drehen.
Mitten in Schneeberg können Eislauffans ihre Runden drehen. Bild: Ralf Wendland
Schneefall ist für die Schneeberger kein Problem. Christoph Wenzel vom Team der Stadtwerke Schneeberg bringt die Eisfläche auf Vordermann.
Schneefall ist für die Schneeberger kein Problem. Christoph Wenzel vom Team der Stadtwerke Schneeberg bringt die Eisfläche auf Vordermann. Bild: Ralf Wendland
Mitten in Schneeberg können Eislauffans ihre Runden drehen.
Mitten in Schneeberg können Eislauffans ihre Runden drehen. Bild: Ralf Wendland
Schneefall ist für die Schneeberger kein Problem. Christoph Wenzel vom Team der Stadtwerke Schneeberg bringt die Eisfläche auf Vordermann.
Schneefall ist für die Schneeberger kein Problem. Christoph Wenzel vom Team der Stadtwerke Schneeberg bringt die Eisfläche auf Vordermann. Bild: Ralf Wendland
Aue
Beliebte Eisarena im Erzgebirge hat noch bis Ende Februar geöffnet
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Besucherzahlen der Eisarena in Schneeberg liegen bereits über dem Vorjahresniveau. Täglich ist der Eislauf-Spaß auf dem Markt geöffnet.

Die Silberstrom-Eisarena auf dem Schneeberger Markt biegt auf die Zielgerade ein: Noch bis zum 28. Februar haben Schlittschuhfans Gelegenheit, ihre Runden unter freiem Himmel zu drehen. Die Zwischenbilanz fällt durchweg positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Stadtwerkchefin Janice Kaiser. Die Besucherzahlen lägen bereits über dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
3 min.
Eislauf: Winterliches Highlight im Erzgebirge
Der Chemnitzer Eislaufclub hat zur Eröffnung der Eisarena ein Programm vorgeführt.
Im Herzen der Schneeberger Innenstadt können Eislauf-Fans jetzt bis Ende Februar auf einer 300 Quadratmeter großen Echteisfläche direkt vorm Rathaus ihre Runden drehen.
Ramona Schwabe
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:07 Uhr
1 min.
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.
06.01.2026
2 min.
Eislaufen im Erzgebirge: Diese Eisarena startet am 18. Januar
Der Nachwuchs der Schönheider Wölfe wird zur Eröffnung ein Programm zeigen. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Sechs Wochen lang wird die Schneeberger Innenstadt zur Winter-Attraktion. Die Silberstrom-Eisarena bietet Eislaufspaß für die ganze Familie und einen feierlichen Start. Wie genau sind die Öffnungszeiten?
Thomas Mehlhorn
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
Mehr Artikel