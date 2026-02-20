Beliebte Eisarena im Erzgebirge hat noch bis Ende Februar geöffnet

Aue
Die Besucherzahlen der Eisarena in Schneeberg liegen bereits über dem Vorjahresniveau. Täglich ist der Eislauf-Spaß auf dem Markt geöffnet.
Die Silberstrom-Eisarena auf dem Schneeberger Markt biegt auf die Zielgerade ein: Noch bis zum 28. Februar haben Schlittschuhfans Gelegenheit, ihre Runden unter freiem Himmel zu drehen. Die Zwischenbilanz fällt durchweg positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Stadtwerkchefin Janice Kaiser. Die Besucherzahlen lägen bereits über dem...
