Bis Ende März wird am Gerstenbergweg an der Talsperre Eibenstock Holz geerntet.
Bis Ende März wird am Gerstenbergweg an der Talsperre Eibenstock Holz geerntet.
Beliebter Wanderweg an Talsperre Eibenstock wegen Holzernte gesperrt
Von Heike Mann
Bis Ende März dauern die Arbeiten des Forsts zur Holzernte am Gerstenbergweg. In dieser Zeit muss der Wanderweg gesperrt bleiben.

Der Forst erntet aktuell Holz im Bereich des Gerstenbergweges an der Talsperre Eibenstock. Deswegen, so teilt der Forstbezirk mit, muss der Gerstenbergweg bis voraussichtlich 31. März gesperrt bleiben. Auch der Parkplatz am Gerstenbergweg stehe der Öffentlichkeit in dieser Zeit nicht zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen sei eine Nutzung der...
