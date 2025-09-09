Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Beliebter Wanderweg im Erzgebirge gesperrt: Forst lässt Bäume fällen

Wegen Holzfällarbeiten muss ein Wanderweg zwischen Bockau und Lauter-Bernsbach gesperrt bleiben.
Wegen Holzfällarbeiten muss ein Wanderweg zwischen Bockau und Lauter-Bernsbach gesperrt bleiben.
Beliebter Wanderweg im Erzgebirge gesperrt: Forst lässt Bäume fällen
Von Heike Mann
Spezialtechnik für die Arbeit auf Steilhängen ist momentan verfügbar. Ihr Einsatz macht Sperrungen notwendig.

Aufgrund von Holzfällarbeiten kommt es noch bis zum 19. September zu Einschränkungen bei der Nutzung von Waldwegen im Bereich des Neuen und Alten Erzengelweges zwischen Bockau und Grüner Platz. Weil kurzfristig Spezial-Forsttechnik zur Verfügung stehe, werde diese dort im Gebiet von Steilhängen eingesetzt, heißt es zur Begründung vom...
09.09.2025
3 min.
Seilbahn mitten im Erzgebirgswald: Technik im XXL-Format kommt für Holzeinschlag zum Einsatz
Forstbezirksleiter Johannes Riedel (links) und Revierförster Thomas Poschen stehen ganz oben am Hang oberhalb der Bundesstraße 283 zwischen Wolfsgrün und Albernau, auf dem aktuell gearbeitet wird.
Die Bundesstraße 283 muss derzeit zwischen Wolfsgrün und Albernau abschnittsweise gesperrt werden. Der Grund sind Arbeiten im Wald. Am Hang kommt Spezialtechnik zum Einsatz.
Heike Mann
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
13.08.2025
1 min.
Kammloipe im Erzgebirge für Wanderer und Radfahrer gesperrt: Was der Grund ist
Wegen Baumfällarbeiten müssen Wanderwege auf der Kammloipe gesperrt werden.
Für drei Wochen sind Wege rund um das „Eiserne Tor“ an der Grenze zu Tschechien gesperrt. Den Grund dafür nennt der Forst.
Heike Mann
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
12:15 Uhr
2 min.
Stopp für Sonderförderung zum Umbau von Schweineställen
Der Bau tiergerechter Schweineställe bleibt Ziel.
Tiere sollen in besseren Bedingungen gehalten werden. Doch dafür müssen Bauern investieren. Ein Unterstützungsprogramm dafür lässt die neue Regierung jetzt auslaufen - und setzt auf ein anderes.
Mehr Artikel