Beliebter Wanderweg im Erzgebirge gesperrt: Forst lässt Bäume fällen

Spezialtechnik für die Arbeit auf Steilhängen ist momentan verfügbar. Ihr Einsatz macht Sperrungen notwendig.

Aufgrund von Holzfällarbeiten kommt es noch bis zum 19. September zu Einschränkungen bei der Nutzung von Waldwegen im Bereich des Neuen und Alten Erzengelweges zwischen Bockau und Grüner Platz. Weil kurzfristig Spezial-Forsttechnik zur Verfügung stehe, werde diese dort im Gebiet von Steilhängen eingesetzt, heißt es zur Begründung vom...