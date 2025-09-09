Beliebter Wanderweg im Erzgebirge gesperrt: Forst lässt Bäume fällen

Aue
Spezialtechnik für die Arbeit auf Steilhängen ist momentan verfügbar. Ihr Einsatz macht Sperrungen notwendig.
Aufgrund von Holzfällarbeiten kommt es noch bis zum 19. September zu Einschränkungen bei der Nutzung von Waldwegen im Bereich des Neuen und Alten Erzengelweges zwischen Bockau und Grüner Platz. Weil kurzfristig Spezial-Forsttechnik zur Verfügung stehe, werde diese dort im Gebiet von Steilhängen eingesetzt, heißt es zur Begründung vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.