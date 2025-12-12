MENÜ
  • Bergbau-Gefahr im Erzgebirge: Auer Straße wegen Hohlräumen bis 2026 halbseitig gesperrt

Aufgrund von Schäden durch Altbergbau ist die Auer Straße halbseitig gesperrt.
Aufgrund von Schäden durch Altbergbau ist die Auer Straße halbseitig gesperrt. Bild: Thomas Mehlhorn
Aufgrund von Schäden durch Altbergbau ist die Auer Straße halbseitig gesperrt.
Aufgrund von Schäden durch Altbergbau ist die Auer Straße halbseitig gesperrt. Bild: Thomas Mehlhorn
Aue
Bergbau-Gefahr im Erzgebirge: Auer Straße wegen Hohlräumen bis 2026 halbseitig gesperrt
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Bei Arbeiten an der Auer Straße wurde ein teilweise eingestürzter Tagesschacht entdeckt. Die halbseitige Sperrung soll voraussichtlich bis Juni 2026 bestehen.

Auf längerfristige Behinderungen müssen sich Autofahrer in Schneeberg am Casinoberg einstellen. Wie das Sächsische Oberbergamt mitteilt, wurden bei Arbeiten im Bereich der Auer Straße 35 alte bergbauliche Hohlräume entdeckt. Es wurden tagesnahe Abbaue sowie ein teilweise eingestürzter Tagesschacht direkt unter der Straße festgestellt. Laut...
Mehr Artikel