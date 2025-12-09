Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Berührende Tradition im Erzgebirge: Bedürftige genießen Festessen vor Weihnachten

Alexandra Gallowski von den Johannitern servierte Cornelia Reuthe und Brigitte Schilbach (von links) das Weihnachtsessen.
Daniela Blume von den Johannitern übergab Günter Kluge einen der Briefe aus der Aktion „Post gegen Einsamkeit“.
Pfarrer Jörgen Schubert von der St. Nicolaikirche Aue hielt eine kurze Andacht und stimmte mit den Gästen beim Singen von Weihnachtsliedern ein.
Alexandra Gallowski von den Johannitern servierte Cornelia Reuthe und Brigitte Schilbach (von links) das Weihnachtsessen.
Daniela Blume von den Johannitern übergab Günter Kluge einen der Briefe aus der Aktion „Post gegen Einsamkeit“.
Pfarrer Jörgen Schubert von der St. Nicolaikirche Aue hielt eine kurze Andacht und stimmte mit den Gästen beim Singen von Weihnachtsliedern ein.
Berührende Tradition im Erzgebirge: Bedürftige genießen Festessen vor Weihnachten
Von Heike Mann
Das Weihnachtsessen der Johanniter im Kulturhaus Aue hat Tradition. Dieses Jahr kamen wieder um die 100 Bedürftige. Auf sie wartete eine besondere Überraschung.

Günter Kluge aus Aue gehörte am Montagmittag zu den bedürftigen Menschen, die am Weihnachtsessen der Johanniter im Kulturhaus Aue teilgenommen haben. Auf ihn warteten dieses Mal nicht nur Stollen, Plätzchen, Ente und Klöße.
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
24.10.2025
4 min.
„System könnte zusammenbrechen": Neuer Ärger um Altkleidercontainer – Stadt im Erzgebirge soll dafür zahlen
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Steht die Stadt Aue-Bad Schlema ab nächstem Jahr ohne solche Container da?
Die Stadt Aue-Bad Schlema könnte ab nächstem Jahr ohne Sammelbehälter für Textilien dastehen. Das zumindest wurde kürzlich im Stadtrat bekannt. Was ist da los?
Irmela Hennig
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
27.11.2025
1 min.
Kinderweihnacht im Erzgebirge: „Berggeist Knuffel“ lädt ins Kulturhaus Aue ein
Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht.
Einmal im Jahr krabbelt „Berggeist Knuffel“ aus der Tiefe des Schachtes auf die Bühne, um mit kleinen Freunden Spaß zu haben. Es gibt wieder Karten.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
Mehr Artikel