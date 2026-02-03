MENÜ
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Berufsorientierung an Oberschule im Erzgebirge bekommt Qualitätssiegel

Die Oberschule Eibenstock erhielt das Qualitätssiegel für berufliche Orientierung.
Die Oberschule Eibenstock erhielt das Qualitätssiegel für berufliche Orientierung. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Berufsorientierung an Oberschule im Erzgebirge bekommt Qualitätssiegel
Von Heike Mann
Zum wiederholten Male hat die „Glück auf!“-Oberschule in Eibenstock das Qualitätssiegel für Berufsorientierung bekommen. 2010 gehörte sie zu den ersten, die sich darum bemühten.

Bereits zum vierten Mal hat die „Glück auf!“-Oberschule in Eibenstock das Qualitätssiegel für Berufsorientierung erhalten. Laut Oliver Damm vom Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) stellt das Verfahren, das die Schule für die Rezertifizierung durchläuft, hohe Anforderungen. Das Qualitätssiegel gilt jeweils für einen Zeitraum von...
