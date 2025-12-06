Besondere Auszeichnung: Dieser Erzgebirger ist bereits seit 75 Jahren bei der Feuerwehr

Aue
Ein beeindruckendes Lebenswerk wurde von den Feuerwehren des Regionalbereichs Aue-Schwarzenberg gewürdigt. Siegfried Gerber ist seit 75 Jahren von der Feuerwehr begeistert.
Treue, Kameradschaft und ein beeindruckendes Lebenswerk standen im Mittelpunkt der Auszeichnungsveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehren des Regionalbereichs Aue-Schwarzenberg. Rund 120 Gäste versammelten sich jüngst im Bürgerhaus Carlsfeld, um 37 Feuerwehrfrauen und -männer für ihre langjährige Zugehörigkeit zu ehren:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.