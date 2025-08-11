Besteck- und Silberwarenwerk Wellner: Wie geht es weiter mit dem markanten Industriegebäude im Erzgebirge?

Die Hülle ist schick hergerichtet. Doch viel mehr geschah mit Blick auf die Sanierung der Industriebrache in der Auer Südstadt noch nicht. Ein möglicher Investor sprang ab. Nun ist guter Rat teuer.

Ideen für die Nachnutzung des ehemaligen Besteck- und Silberwarenwerks Wellner in Aue gibt es viele. Pflegeheim, Museum, Begegnungsstätte, Bibliothek oder Ausstellungsort - der denkmalgeschützte Sachzeuge einer einst blühenden Industrie hätte sich für alles geeignet. Nun ist guter Rat teuer. Denn ein möglicher Investor sprang ab.