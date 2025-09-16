Biertische & Co: Stadt im Erzgebirge regelt Ausleihe ihres Mobiliars neu

Aue
Es gab keine einheitlichen Regeln für die Ausleihe von Stapelstühlen, Bühne und Marktbuden. Das wurde jetzt vom Stadtrat Eibenstock geändert.
Stapelstühle, Biertischgarnituren, Bühne, Verkehrszeichen, Marktbuden und Sportzaun - das alles gehört zum sogenannten Stadtmobiliar, das Eibenstock an Einzelpersonen und Vereine ausleiht. Dafür soll in Zukunft eine einheitliche Preisliste gelten. Eine „Anpassung“ mache sich auch aus den für die Stadt entstehenden Kosten erforderlich,...
