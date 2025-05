Blaulichteinsatz in Aue: Feuer an einem Garagentor war Brandstiftung

Zu einem Blaulichteinsatz ist die Feuerwehr am Dienstagmittag in Aue ausgerückt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Zu einem Brand an einem Tor einer als Lager genutzten Garage am Dienstag in Aue hat die Polizei weitere Einzelheiten bekanntgegeben. So hatte ein Passant den Brand an der Mittelstraße bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sachschaden: rund 300 Euro. Ein Brandursachenermittler untersuchte den Brandort. Im Ergebnis...