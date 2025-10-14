Blick hinter die Kulissen des neuen Erzgebirgskrimis: Teresa Weißbach dreht mit TV-Star im Wald

Aue
Der 13. Drehtag hat das Team des Erzgebirgskrimis „Stille Mitte“ mitten in den Wald geführt. Dort wartet eine emotionale Szene: Als Försterin macht Teresa Weißbach einen schrecklichen Fund. An ihrer Seite – ein bekanntes TV-Gesicht.
Selbst im erzgebirgischen Wald macht die Idylle manchmal Pause: An einer Baumwurzel liegt ein verendetes Reh. Es ist Opfer eines Wildunfalls geworden und Försterin Saskia Bergelt hat das tote Tier entdeckt.
