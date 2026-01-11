Brand im Erzgebirge: Feuerwehr bei eisiger Kälte vier Stunden im Einsatz

Aue
In Zschorlau hat es einen Schornsteinbrand gegeben. Eine ältere gehbehinderte Frau musste ins Krankenhaus. Der Einsatz gestaltete sich aufgrund des Wetters schwierig.
Wegen eines Schornsteinbrands musste die Feuerwehr Zschorlau am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Haus an der Otto-Nuschke-Straße ausrücken. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage, deutlich sichtbare Funken stiegen aus dem Schornstein in den Nachthimmel.
