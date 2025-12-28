Brand in Gartenanlage im Erzgebirge: Große Rauchsäule – Drei Lauben beschädigt

Aue
In einer Gartenanlage in Lößnitz ist ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintrifft, stehen bereits zwei Gartenlauben in Flammen.
Am Sonntag kurz vor 14 Uhr wurden die Feuerwehr Lößnitz sowie die Ortswehren aus Affalter, Grüna und Dittersdorf wegen eines Brandes in einer Gartenanlage in Lößnitz alarmiert. Zwei Gartenlauben standen bereits in Flammen.
