Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

In einem Wohnheim in Aue ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude wird von einem Verein als Unterkunft für Jugendliche genutzt. Es ist vorerst unbewohnbar.

Ein Wohnungsbrand in einem Wohnheim an der Bockauer Straße hat am Freitagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Aue ausgelöst. Gegen 19.15 Uhr sind die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema sowie der Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert worden. In dem Gebäude, das von einem Verein als... Ein Wohnungsbrand in einem Wohnheim an der Bockauer Straße hat am Freitagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Aue ausgelöst. Gegen 19.15 Uhr sind die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema sowie der Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert worden. In dem Gebäude, das von einem Verein als...