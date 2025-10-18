Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus

Großaufgebot der Feuerwehr am Freitagabend wegen eines Wohnungsbrand in Aue.
Großaufgebot der Feuerwehr am Freitagabend wegen eines Wohnungsbrand in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Großaufgebot der Feuerwehr am Freitagabend wegen eines Wohnungsbrand in Aue.
Großaufgebot der Feuerwehr am Freitagabend wegen eines Wohnungsbrand in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot aus
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Wohnheim in Aue ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude wird von einem Verein als Unterkunft für Jugendliche genutzt. Es ist vorerst unbewohnbar.

Ein Wohnungsbrand in einem Wohnheim an der Bockauer Straße hat am Freitagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Aue ausgelöst. Gegen 19.15 Uhr sind die freiwilligen Feuerwehren aus Aue, Alberoda und Bad Schlema sowie der Kreisbrandmeister, der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert worden. In dem Gebäude, das von einem Verein als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
12.10.2025
1 min.
Wohnungsbrand im Erzgebirge - Mutiger Nachbar rettet Hund
In Aues Stadtzentrum hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.
Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Brand in Aues Stadtzentrum ausrücken. Auch ein Hund wurde vor dem Feuer gerettet.
Niko Mutschmann
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
14.10.2025
1 min.
Starke Rauchentwicklung in Aue – Feuerwehr rückt aus
Mehrere Feuerwehrfahrzeuge sind in Aue ausgerückt.
Mehrere Feuerwehren sind in Aue alarmiert worden. Eine Frau wurde zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel