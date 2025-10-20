Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Polizei nennt neue Erkenntnisse zur Ursache

Aue
Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Polizei nennt neue Erkenntnisse zur Ursache
Redakteur
Von Annett Honscha
Nach einem Feuer in einem Wohnheim an der Bockauer Straße in Aue war ein Brandursachenermittler im Einsatz. Wie der aktuelle Stand ist.

Nach einem Brand in einem Wohnheim an der Bockauer Straße in Aue hat die Polizei einen neuen Ermittlungsstand. Nachdem ein Brandursachenermittler vor Ort war, wird laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.
