Brand in Jugendwohngruppe im Erzgebirge: Polizei nennt neue Erkenntnisse zur Ursache

Aue
Nach einem Feuer in einem Wohnheim an der Bockauer Straße in Aue war ein Brandursachenermittler im Einsatz. Wie der aktuelle Stand ist.
Nach einem Brand in einem Wohnheim an der Bockauer Straße in Aue hat die Polizei einen neuen Ermittlungsstand. Nachdem ein Brandursachenermittler vor Ort war, wird laut einem Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.