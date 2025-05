Brand in Recyclinganlage im Erzgebirge: Gepresster Papiermüll steht in Flammen

Auf einer Recyclinganlage in Aue-Bad Schlema hat es gebrannt. Um löschen zu können, pumpte die Feuerwehr Wasser aus der Mulde.

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma an der Straße Poppenwald in Aue-Bad Schlema ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Gegen 5.45 Uhr hatte ein Lokführer beim Vorbeifahren Flammen auf dem Gelände bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Es brannte ein Haufen gepresster Papiermüll – warum, ist bislang unklar.