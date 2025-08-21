Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Breitbandausbau im Erzgebirge: Arbeiten in Zschorlau beginnen im Herbst

Mit dem in Zschorlau geplanten Breitbandausbau soll sich die Internet-Versorgung bessern.
Mit dem in Zschorlau geplanten Breitbandausbau soll sich die Internet-Versorgung bessern.
Aue
Breitbandausbau im Erzgebirge: Arbeiten in Zschorlau beginnen im Herbst
Redakteur
Von Heike Mann
Sogenannte weiße Flecken in Bezug auf Versorgung mit schnellem Internet sollen in Zschorlau beseitigt werden. Zum Ablauf gibt es bisher nur wenige Informationen.

EnviaTel will im Herbst dieses Jahres mit den Arbeiten für den Breitbandausbau in Zschorlau beginnen. „Praktisch der ganze Ort ist davon betroffen, es wird aber nur dort gebaut, wo Haushalte unterversorgt sind“, sagte Zschorlaus Bürgermeister Wolfgang Leonhardt (CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort wurde der Ausbauplan von Ernst...
