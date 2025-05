Brennende Mülltonnen im Erzgebirge: Feueralarm im Wohngebiet

Mitten in der Nacht hat es Feueralarm gegeben. Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Ein Mülltonnenbrand hat in der Nacht auf Montag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße „Am Lerchenberg“ gerufen. In dem dortigen Wohngebiet brannten laut Auskunft der Polizeidirektion Chemnitz drei Abfalltonnen, unter anderem eine Biotonne.