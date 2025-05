Brennpunkt im Erzgebirge: Stadtrat reagiert auf Gewalt am Postplatz mit Appell an Landes- und Bundesebene

In der Innenstadt von Aue kommt es immer wieder zu Gewalt vor allem unter jungen Ausländern. Nun fordert der Stadtrat in einem Beschluss mehr Polizei-Präsenz, Gesetzesreformen - und dass straffällige Asylbewerber nicht mehr in der Stadt untergebracht werden.

Ein Stück weit ist es Symbolpolitik, das war allen Beteiligten klar. „Denn eine direkte oder schnelle Lösung für das Problem ergibt sich aus diesem Beschluss nicht“, sagte Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) während der jüngsten Sitzung des Stadtrats von Aue-Bad Schlema. Das Gremium segnete bei nur einer Enthaltung eine Art Appell... Ein Stück weit ist es Symbolpolitik, das war allen Beteiligten klar. „Denn eine direkte oder schnelle Lösung für das Problem ergibt sich aus diesem Beschluss nicht“, sagte Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU) während der jüngsten Sitzung des Stadtrats von Aue-Bad Schlema. Das Gremium segnete bei nur einer Enthaltung eine Art Appell...