Container in Firma im Erzgebirge aufgebrochen – Diebesgut in Auto gefunden

Werkzeuge und Kraftstoff wurden in der Auer Talstraße gestohlen. Schaden: rund 3000 Euro. Ein Skoda und ein Verdächtiger stehen im Fokus der Ermittlungen.

Die Polizei hat am Montagmorgen auf einem Firmengelände in der Auer Talstraße mehrere aufgebrochene Container vorgefunden. Laut Polizeibericht sind daraus diverse Werkzeuge und Kraftstoff entwendet worden, wobei der Stehlschaden auf etwa 2500 Euro und der Sachschaden auf rund 500 Euro geschätzt wird. Bereits in der Nacht zum Sonntag, gegen 1.30...