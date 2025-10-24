Darf sich diese Stadt im Erzgebirge bald „Bergstreitstadt“ nennen?

Schneeberg will seinem Namen mehr Profil geben: Die Stadtverwaltung schlägt vor, den offiziellen Zusatz „Bergstreitstadt“ einzuführen. Am Mittwoch berät der Stadtrat über das Vorhaben.

