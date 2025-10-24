Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Darf sich diese Stadt im Erzgebirge bald „Bergstreitstadt“ nennen?

Steht bald „Bergstreitstadt“ auf dem Ortsschild von Schneeberg?
Steht bald „Bergstreitstadt“ auf dem Ortsschild von Schneeberg? Bild: Georg Dostmann
Steht bald „Bergstreitstadt“ auf dem Ortsschild von Schneeberg?
Steht bald „Bergstreitstadt“ auf dem Ortsschild von Schneeberg? Bild: Georg Dostmann
Aue
Darf sich diese Stadt im Erzgebirge bald „Bergstreitstadt“ nennen?
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schneeberg will seinem Namen mehr Profil geben: Die Stadtverwaltung schlägt vor, den offiziellen Zusatz „Bergstreitstadt“ einzuführen. Am Mittwoch berät der Stadtrat über das Vorhaben.

Bekommt die Bergstadt Schneeberg bald einen neuen Beinamen? Der Stadtrat will am Mittwoch über den Vorschlag beraten, Schneeberg offiziell den Zusatz „Bergstreitstadt“ zu geben. Die Idee stammt aus der Stadtverwaltung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
27.09.2025
3 min.
Übergriff auf Grundschulkind im Erzgebirge: Schneeberger als Retter geehrt
André Regner (Mitte) und Ingo Seifert (rechts) gratulieren Maik Pillat.
Ein Neunjähriger wurde in Schneeberg von einem Mann festgehalten und geküsst. Ein Erzgebirger eilt zu Hilfe und stellt den Tatverdächtigen im Alleingang.
Thomas Mehlhorn
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
19.10.2025
2 min.
„Es ist immer ein Erlebnis“: Schneeberger feiern Steigerkirmes
Bürgermeister Ingo Seifert hat das Fassbier angestochen.
In Schneeberg ist im Kulturzentrum Goldne Sonne am Wochenende die Steigerkirmes gefeiert worden. Für den Stadtchef ist es eine sachsenweit einzigartige Veranstaltung.
Ramona Schwabe
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Mehr Artikel