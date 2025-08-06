Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rock am Teich, „Kaisermania“, Oldtimertreffen und Dorffest

Aue
An diesem Wochenende ist für jeden Geschmack etwas geboten. Fans von Rockmusik kommen genauso auf ihre Kosten wie die Freunde von Schlagermusik. Auch ein Traktoren- und Oldtimertreffen findet statt.
Das letzte Ferienwochenende verspricht endlich das Sommerwetter, auf das alle so sehnlich gewartet haben. Dazu gibt es im Erzgebirge lohnenswerte Veranstaltungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.