Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rock am Teich, „Kaisermania“, Oldtimertreffen und Dorffest

Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg.
Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg. Bild: Stefan Weeber
Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg.
Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg. Bild: Stefan Weeber
Aue
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rock am Teich, „Kaisermania“, Oldtimertreffen und Dorffest
Von unseren Reporterinnen und Reportern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Wochenende ist für jeden Geschmack etwas geboten. Fans von Rockmusik kommen genauso auf ihre Kosten wie die Freunde von Schlagermusik. Auch ein Traktoren- und Oldtimertreffen findet statt.

Das letzte Ferienwochenende verspricht endlich das Sommerwetter, auf das alle so sehnlich gewartet haben. Dazu gibt es im Erzgebirge lohnenswerte Veranstaltungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.07.2025
4 min.
Wohin am Wochenende im Erzgebirge? Sommerfest, Auftritt von Ost-Rock-Pionier, Sternwanderung
Das Sommerfest von „Trubel in der Poche“ in Schneeberg steigt wieder am Wochenende.
Trubel in Schneeberg, Sommerfest in Annaberg und musikalische Zeitreise in Olbernhau: Am Wochenende warten im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen. „Freie Presse“ gibt fünf Tipps.
unseren Redakteuren
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
20.06.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Musikfest, Sommerparty, Weltyoga
Franz Günther, John Mertsching und Georg-Stefan Seidl (v. l.) sind vor drei Jahren bei der Fête de la Musique aufgetreten.
Am Wochenende finden in der Region viele Veranstaltungen statt: Sommernachtsparty in Beierfeld, Festival in der Moosheide oder Gartenfest in Zschorlau. Wo ein Besuch lohnt, erklärt die „Freie Presse“.
unseren Redakteuren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel