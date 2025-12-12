Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Mettenschichten, Sonderfahrten, Konzerte und eine Premiere

Aue
Ob Konzert, Weihnachtsmarkt oder eine Bahnfahrt: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.
Am dritten Wochenende im Advent gibt es im Westerzgebirge viele Veranstaltungen, die auf Weihnachten einstimmen. Hier die Tipps der „Freien Presse“.
