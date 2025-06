„Das ist der Wahnsinn“: Polizisten überwältigt vom Ansturm in Aue am Beratungsmobil

Die Beamten hatten richtig viel zu tun: In Aue haben am Mittwoch zahlreiche Menschen das Gespräch mit der Polizei gesucht. Am Beratungsmobil ging es um Einbruchschutz, Betrugsmaschen – und Sorgen um die Sicherheit am Postplatz.

Das Präventionsmobil der Polizeidirektion Chemnitz hat am Mittwoch Station in Aue gemacht. Auf dem Postplatz, wo es ursprünglich stehen sollte, war es aber nicht zu finden. Stattdessen vor dem Simmelcenter. Das Thema Postplatz verfolgte die Beamten allerdings auch dort hin, denn es gab einige Bürger, die ihre Sorgen zur Sicherheit an dem...