„Das ist der Wahnsinn“: Stadt im Erzgebirge räumt Newcomer-Preis bei Fair-Trade-Wettstreit ab

Aue
Für den Titelgewinn als „Hauptstadt des fairen Handels“ hat es für Eibenstock nicht gereicht. Trotzdem ist man in der Stadt glücklich über den Ausgang eines bundesweiten Wettbewerbs. Denn es gibt viel Geld.
„Hauptstadt des fairen Handels“ ist Eibenstock nicht geworden. Trotzdem freut man sich in der Bergstadt über den Ausgang eines gleichnamigen Wettbewerbes, an dem 92 Städte und Gemeinden aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen haben. Alle sind Fair-Trade-Towns, also Kommunen, in denen es Initiativen für den gerechten Handel mit den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.