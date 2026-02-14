„Das ist eine Sauerei“: Bürgermeister im Erzgebirge schimpft über Umweltfrevel

Aue
Einen Gefahrstoff-Einsatz hat es jetzt in Aue-Bad Schlema gegeben. Am Tag darauf fand eine Vor-Ort-Begehung in der Hakenkrümme statt. Gibt es Entwarnung?
In der Hakenkrümme in Aue-Bad Schlema hat es am Freitagabend einen Einsatz der Feuerwehr gegeben, nachdem Passanten auf Abfallstoffe aufmerksam geworden waren, die zum Teil in Brand standen.
