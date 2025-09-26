Dauer-Brennpunkt Postplatz im Erzgebirge jetzt entschärft? Polizei ermittelt Rädelsführer

In den vergangenen Jahren kam es auf und rund um den Auer Postplatz oft zu Straftaten. Nun ist der Polizei offenbar ein entscheidender Erfolg gelungen.

12,4 Prozent aller registrierten Straftaten im Erzgebirgskreis passierten vergangenes Jahr in Aue-Bad Schlema. In der Großen Kreisstadt leben allerdings nur sechs Prozent der Landkreisbevölkerung. Diese Information mussten Aue-Bad Schlemas Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung erst mal sacken lassen. 12,4 Prozent aller registrierten Straftaten im Erzgebirgskreis passierten vergangenes Jahr in Aue-Bad Schlema. In der Großen Kreisstadt leben allerdings nur sechs Prozent der Landkreisbevölkerung. Diese Information mussten Aue-Bad Schlemas Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung erst mal sacken lassen.