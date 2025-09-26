Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dauer-Brennpunkt Postplatz im Erzgebirge jetzt entschärft? Polizei ermittelt Rädelsführer

Blick auf den Postplatz in Aue: Immer wieder war es hier zu Straftaten gekommen. Zuletzt hat sich die Lage spürbar beruhigt.
Aue
Dauer-Brennpunkt Postplatz im Erzgebirge jetzt entschärft? Polizei ermittelt Rädelsführer
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den vergangenen Jahren kam es auf und rund um den Auer Postplatz oft zu Straftaten. Nun ist der Polizei offenbar ein entscheidender Erfolg gelungen.

12,4 Prozent aller registrierten Straftaten im Erzgebirgskreis passierten vergangenes Jahr in Aue-Bad Schlema. In der Großen Kreisstadt leben allerdings nur sechs Prozent der Landkreisbevölkerung. Diese Information mussten Aue-Bad Schlemas Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung erst mal sacken lassen.
Mehr Artikel