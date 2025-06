„Der Diebstahl kann im Ernstfall Menschenleben kosten“: Vandalen schlagen erneut in Bad Schlema zu

Defibrillatoren können bei Herzproblemen Leben retten – doch in Bad Schlema werden sie immer wieder zum Ziel von Vandalen. Eine Stadtsprecherin findet deutliche Worte.

Schon wieder ist in Bad Schlema ein mobiler Defibrillator gestohlen worden. Das berichtet die Stadtverwaltung. Dieses Mal traf es den Standort an der Auer Straße (B 169) bei der Werkstatt ATU. Entwendet worden sei das Gerät mutmaßlich am Männertag. Von wem, ist noch unklar.