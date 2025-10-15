Der Kultkittel aus dem Erzgebirge: Wo er heute immer noch gefertigt wird

Praktisch und pflegeleicht, das sind Schürzen aus Dederon. Was früher jede Hausfrau trug, scheint heute ein Auslaufmodell zu sein. Doch sie werden noch immer produziert. Der Besuch beim heute alleinigen Hersteller gerät zur Zeitreise.

Immer wenn Birgit Mädler ihre kleine Firma in Eibenstock betritt, ist das wie ein gedanklicher Schritt zurück in ihre Kindheit und Jugend. Und auch für den Besucher fühlt es sich wie eine Zeitreise an. Denn alles in diesen Räumen sieht aus wie vor 40 oder 50 Jahren. Und auch ist das, was hier gefertigt wird, irgendwie aus der Zeit gefallen:... Immer wenn Birgit Mädler ihre kleine Firma in Eibenstock betritt, ist das wie ein gedanklicher Schritt zurück in ihre Kindheit und Jugend. Und auch für den Besucher fühlt es sich wie eine Zeitreise an. Denn alles in diesen Räumen sieht aus wie vor 40 oder 50 Jahren. Und auch ist das, was hier gefertigt wird, irgendwie aus der Zeit gefallen:...