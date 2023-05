Der neue Trend im Garten: Erzgebirger wählen gezielter ihre Pflanzen aus

Einen wahres Blütenmeer hat es am Samstag auf dem Markt in Lößnitz gegeben. Dort boten verschiedene Gärtnereien und Händler ihre Waren zum Garten- und Naturmarkt an. Neben verschiedenen Pflanzen gab es an den Marktständen auch Honig oder Kräuterprodukte. In herrlichen Farben erstrahlten Begonien, Astern, Dipladenias und Pelargonien. Gelb, rot,...