MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Der satirische Jahresrückblick fürs Erzgebirge: Kriminelle auf dem Kunstpfad?

Das Jahr der Kulturhauptstadt lockte viele Touristen ins Erzgebirge. Für den Kommissar war das ein neuer Fall.
Das Jahr der Kulturhauptstadt lockte viele Touristen ins Erzgebirge. Für den Kommissar war das ein neuer Fall. Bild: Zeichnung: Stefan Buße
Das Jahr der Kulturhauptstadt lockte viele Touristen ins Erzgebirge. Für den Kommissar war das ein neuer Fall.
Das Jahr der Kulturhauptstadt lockte viele Touristen ins Erzgebirge. Für den Kommissar war das ein neuer Fall. Bild: Zeichnung: Stefan Buße
Aue
Der satirische Jahresrückblick fürs Erzgebirge: Kriminelle auf dem Kunstpfad?
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Erzgebirge birgt nicht nur in finsteren Wäldern dunkle Geheimnisse. Auch 2025 bleibt ein Rätsel. Wieviel Kultur findet der Kommissar auf dem Purple Path? Oder heißt es am Ende „Hoch die Tassen“?

Der Kommissar stapfte durch den Wald. Schon wieder. Vielleicht ist es keine gute Idee, mit einer Försterin befreundet zu sein, dachte er. Oder war da mehr zwischen ihnen? Er zuckte innerlich mit den Schultern, als die Försterin plötzlich stehenblieb und er fast in sie reinrannte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:01 Uhr
2 min.
Zerstörungswut: Bunte Holzbox mit Sandspielzeug in der Plauener Südvorstadt in Brand gesetzt
20 Kisten mit Schaufeln, Förmchen oder Eimern finden sich auf Plauens Spielplätzen.
Am Dillnerplatz haben Unbekannte gezündelt. Lars Buchmann ist der Ideengeber der Spielzeugkisten. Er hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Nun könnte bald Ersatz kommen.
Sabine Schott
14.10.2025
4 min.
Blick hinter die Kulissen des neuen Erzgebirgskrimis: Teresa Weißbach dreht mit TV-Star im Wald
Im neuen Erzgebirgskrimi mit dem Arbeitstitel „Stille Mitte“ schlüpft Teresa Weißbach (Mitte) wieder in die Rolle der Försterin Saskia Bergelt.
Der 13. Drehtag hat das Team des Erzgebirgskrimis „Stille Mitte“ mitten in den Wald geführt. Dort wartet eine emotionale Szene: Als Försterin macht Teresa Weißbach einen schrecklichen Fund. An ihrer Seite – ein bekanntes TV-Gesicht.
Thomas Mehlhorn
06:01 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.12.2025
 3 Bilder
Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
25.09.2025
4 min.
Neue Gesichter im Erzgebirgskrimi: Diese Stars spielen in der Folge 16 „Stille Mitte“
Perfekte Kulisse für den 16. Erzgebirgskrimi (von links): Alexander Schubert, Lana Cooper, Kai Scheve, Teresa Weißbach und Holger Handke.
Neben Kai Scheve und Teresa Weißbach stehen diesmal auch Alexander Schubert, Lana Cooper und Holger Handke vor der Kamera. Die Handlung schlägt dabei eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und sorgt für spannende Rückblenden.
Thomas Mehlhorn
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel