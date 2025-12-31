Der satirische Jahresrückblick fürs Erzgebirge: Kriminelle auf dem Kunstpfad?

Das Erzgebirge birgt nicht nur in finsteren Wäldern dunkle Geheimnisse. Auch 2025 bleibt ein Rätsel. Wieviel Kultur findet der Kommissar auf dem Purple Path? Oder heißt es am Ende „Hoch die Tassen“?

Der Kommissar stapfte durch den Wald. Schon wieder. Vielleicht ist es keine gute Idee, mit einer Försterin befreundet zu sein, dachte er. Oder war da mehr zwischen ihnen? Er zuckte innerlich mit den Schultern, als die Försterin plötzlich stehenblieb und er fast in sie reinrannte. Der Kommissar stapfte durch den Wald. Schon wieder. Vielleicht ist es keine gute Idee, mit einer Försterin befreundet zu sein, dachte er. Oder war da mehr zwischen ihnen? Er zuckte innerlich mit den Schultern, als die Försterin plötzlich stehenblieb und er fast in sie reinrannte.