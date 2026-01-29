„Die Leute freuen sich darauf“: Dorf im Erzgebirge feiert Lichtmess besonders

Dieser Tage brennen noch in vielen Häusern in Zschorlau die Schwibbögen. Das hat auch mit einer Tradition zu tun, die vor 20 Jahren begründet wurde. Am Montag wird vorm Haus der Vereine wieder gefeiert.

Das Anschieben von Ortspyramiden zum ersten Advent wird vielerorts im Erzgebirge als gemeinsames Fest begangen. So auch in Zschorlau, und dort wird das Anhalten des örtlichen Wahrzeichens ebenso gefeiert, nämlich zu Lichtmess. Am kommenden Montag ist es wieder so weit, dass sich das ganze Dorf und Besucher aus umliegenden Orten vorm Haus der...