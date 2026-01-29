MENÜ
  • „Die Leute freuen sich darauf“: Dorf im Erzgebirge feiert Lichtmess besonders

Johannes Dehnel gehörte vor 20 Jahren zu den Zschorlauern, die die Lichtmessfeier im Ort organisierten.
Vorm Haus der Vereine in Zschorlau sind die Gäste aus dem Dorf und von weiter her am Montag zur Lichtmessfeier eingeladen.
Der Posaunenchor der Allianzgemeinden gestaltet das Programm zur Lichtmessfeier in Zschorlau mit.
„Die Leute freuen sich darauf“: Dorf im Erzgebirge feiert Lichtmess besonders
Von Heike Mann
Dieser Tage brennen noch in vielen Häusern in Zschorlau die Schwibbögen. Das hat auch mit einer Tradition zu tun, die vor 20 Jahren begründet wurde. Am Montag wird vorm Haus der Vereine wieder gefeiert.

Das Anschieben von Ortspyramiden zum ersten Advent wird vielerorts im Erzgebirge als gemeinsames Fest begangen. So auch in Zschorlau, und dort wird das Anhalten des örtlichen Wahrzeichens ebenso gefeiert, nämlich zu Lichtmess. Am kommenden Montag ist es wieder so weit, dass sich das ganze Dorf und Besucher aus umliegenden Orten vorm Haus der...
Mehr Artikel