Diebe stehlen Geld aus Firma im Erzgebirge - Mitarbeiterin erwischt sie auf frischer Tat

Zwei Einbrecher haben sich bei einer Firma im Erzgebirge zu schaffen gemacht. Obwohl sie eine Mitarbeiterin ertappte, konnten die Unbekannten flüchten.

In eine Firma in Bad Schlema ist am Sonntag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Mitarbeiterin eines Unternehmens am Schneeberger Weg gegen 13 Uhr verdächtige Geräusche gehört und beim Nachschauen zwei Personen bemerkt, die auf der Flucht waren. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich.