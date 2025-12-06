Diese Erzgebirgsweihnacht ist Kult: Die 63. Ausgabe bietet Gesang, Tanz, Mundart und Humor

Aue
Am Freitag hat die Erzgebirgsweihnacht des Erzgebirgsensembles begonnen. Weitere Termine finden am Wochenende statt.
Die Erzgebirgsweihnacht des Erzgebirgsensembles ist am Freitag im Kulturhaus Aue mit den ersten beiden von fünf Veranstaltungen gestartet. An der 63. Ausgabe wirken rund 35 Personen mit – mit Musik, Gesang, Tanz, Mundart und Humor. Eines der Highlights ist der Auftritt der eindrucksvollen russischen Hörner. Unter dem Motto „Aus Tradition...
