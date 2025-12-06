Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Diese Erzgebirgsweihnacht ist Kult: Die 63. Ausgabe bietet Gesang, Tanz, Mundart und Humor

Die Russischen Hörner sind bei der Erzgebirgsweihnacht in Aue zu hören.
Die Russischen Hörner sind bei der Erzgebirgsweihnacht in Aue zu hören. Bild: Georg Dostmann
Die Russischen Hörner sind bei der Erzgebirgsweihnacht in Aue zu hören.
Die Russischen Hörner sind bei der Erzgebirgsweihnacht in Aue zu hören. Bild: Georg Dostmann
Aue
Diese Erzgebirgsweihnacht ist Kult: Die 63. Ausgabe bietet Gesang, Tanz, Mundart und Humor
Von Georg Ulrich Dostmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag hat die Erzgebirgsweihnacht des Erzgebirgsensembles begonnen. Weitere Termine finden am Wochenende statt.

Die Erzgebirgsweihnacht des Erzgebirgsensembles ist am Freitag im Kulturhaus Aue mit den ersten beiden von fünf Veranstaltungen gestartet. An der 63. Ausgabe wirken rund 35 Personen mit – mit Musik, Gesang, Tanz, Mundart und Humor. Eines der Highlights ist der Auftritt der eindrucksvollen russischen Hörner. Unter dem Motto „Aus Tradition...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
4 min.
Party im Doppelpack, Lichterzug und weihnachtliche Revue: Im Erzgebirge ist am zweiten Advent für jeden was dabei
Das DJ-Duo Gestört aber geil – hier bei einem Auftritt in der Musikhalle Markneukirchen – legt am Freitagabend in der Festhalle in Annaberg-Buchholz auf.
Alle Zeichen stehen auf Weihnachten. Einige Märkte in der Region öffnen nur am kommenden Wochenende ihre Türen. Doch auch wer auf Weihnachtstrubel gerade keinen Bock hat, kommt auf seine Kosten.
unseren Reporterinnen und Reportern
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
27.11.2025
1 min.
Kinderweihnacht im Erzgebirge: „Berggeist Knuffel“ lädt ins Kulturhaus Aue ein
Berggeist Knuffel hat seine Höhle aufgehübscht.
Einmal im Jahr krabbelt „Berggeist Knuffel“ aus der Tiefe des Schachtes auf die Bühne, um mit kleinen Freunden Spaß zu haben. Es gibt wieder Karten.
Thomas Mehlhorn
07:00 Uhr
3 min.
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
07:00 Uhr
2 min.
Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.
Matthias Behrend
05.12.2025
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen gab es noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was nächste Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel