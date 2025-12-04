Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Diese Stadt im Erzgebirge saniert ihr Kulturhaus – und sagt die Seniorenweihnachtsfeier ab

Das Kulturhaus in Lauter wird brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht und modernisiert.
Das Kulturhaus in Lauter wird brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht und modernisiert. Bild: Anna Neef
Der Catering- und Partyservice im Kulturhaus Lauter ist offenbar insolvent. Deshalb fällt auch die Seniorenweihnachtsfeier aus.
Der Catering- und Partyservice im Kulturhaus Lauter ist offenbar insolvent. Deshalb fällt auch die Seniorenweihnachtsfeier aus. Bild: Anna Neef
Die Stadt Lauter-Bernsbach saniert ihr Kulturhaus im Ortsteil Lauter und sucht einen neuen Betreiber.
Die Stadt Lauter-Bernsbach saniert ihr Kulturhaus im Ortsteil Lauter und sucht einen neuen Betreiber. Bild: Anna Neef
Das Kulturhaus in Lauter wird brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht und modernisiert.
Das Kulturhaus in Lauter wird brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht und modernisiert. Bild: Anna Neef
Der Catering- und Partyservice im Kulturhaus Lauter ist offenbar insolvent. Deshalb fällt auch die Seniorenweihnachtsfeier aus.
Der Catering- und Partyservice im Kulturhaus Lauter ist offenbar insolvent. Deshalb fällt auch die Seniorenweihnachtsfeier aus. Bild: Anna Neef
Die Stadt Lauter-Bernsbach saniert ihr Kulturhaus im Ortsteil Lauter und sucht einen neuen Betreiber.
Die Stadt Lauter-Bernsbach saniert ihr Kulturhaus im Ortsteil Lauter und sucht einen neuen Betreiber. Bild: Anna Neef
Aue
Diese Stadt im Erzgebirge saniert ihr Kulturhaus – und sagt die Seniorenweihnachtsfeier ab
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jetzt oder nie: Lauter-Bernsbach musste sich entscheiden und hat die Sanierung des Gebäudes in kommunaler Hand dieses Jahr gestartet. Baulich läuft es gut. Nur bei den Rahmenbedingungen hapert es.

Immobilien kosten Geld. In der Größe des Lauterer Kulturhauses mitunter sogar viel Geld. Dennoch hat sich die Stadt entschieden, die Begegnungsstätte an der Hauptstraße zu erhalten. Das Gebäude mit großem Saal und Barbereich befindet sich in kommunaler Hand. Die Bauarbeiten laufen seit einigen Wochen. „Wir mussten handeln“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
25.11.2025
3 min.
Nach mehr als drei Jahrzehnten: Stadtrat aus dem Erzgebirge legt sein Amt nieder
Bürgermeister Thomas Kunzmann hat Herbert Kragl (l.) aus dem Stadtrat verabschiedet.
Herbert Kragl (Die Linke) hat um seine Entlassung aus dem kommunalen Gremium gebeten. Der Abschied war emotional. Ganz verlässt der 86-Jährige die Lokalpolitik aber noch nicht.
Anna Neef
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel