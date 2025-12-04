Diese Stadt im Erzgebirge saniert ihr Kulturhaus – und sagt die Seniorenweihnachtsfeier ab

Jetzt oder nie: Lauter-Bernsbach musste sich entscheiden und hat die Sanierung des Gebäudes in kommunaler Hand dieses Jahr gestartet. Baulich läuft es gut. Nur bei den Rahmenbedingungen hapert es.

Immobilien kosten Geld. In der Größe des Lauterer Kulturhauses mitunter sogar viel Geld. Dennoch hat sich die Stadt entschieden, die Begegnungsstätte an der Hauptstraße zu erhalten. Das Gebäude mit großem Saal und Barbereich befindet sich in kommunaler Hand. Die Bauarbeiten laufen seit einigen Wochen. „Wir mussten handeln“, sagt... Immobilien kosten Geld. In der Größe des Lauterer Kulturhauses mitunter sogar viel Geld. Dennoch hat sich die Stadt entschieden, die Begegnungsstätte an der Hauptstraße zu erhalten. Das Gebäude mit großem Saal und Barbereich befindet sich in kommunaler Hand. Die Bauarbeiten laufen seit einigen Wochen. „Wir mussten handeln“, sagt...