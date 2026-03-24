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Ein Handwerker montiert Photovoltaikmodule auf einem Dach. Solche Anlagen sind für die Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün geplant.
Ein Handwerker montiert Photovoltaikmodule auf einem Dach. Solche Anlagen sind für die Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün geplant. Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Handwerker montiert Photovoltaikmodule auf einem Dach. Solche Anlagen sind für die Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün geplant.
Ein Handwerker montiert Photovoltaikmodule auf einem Dach. Solche Anlagen sind für die Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün geplant. Foto: Marijan Murat/dpa
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Dorf im Erzgebirge baut Solaranlagen aufs Dach seiner Feuerwehrdepots
Redakteur
Von Heike Mann
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Die Gebäude der Zschorlauer Feuerwehren weisen einen hohen Stromverbrauch auf. Die Energiekosten zu senken, ist Ziel einer geplanten Investition.

Die Dächer der Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün sollen mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. Die Gemeinde will dafür 39.000 beziehungsweise 23.000 Euro ausgeben. Die Beschlüsse dazu wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag gefasst.
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