Dorf im Erzgebirge baut Solaranlagen aufs Dach seiner Feuerwehrdepots

Aue
Die Gebäude der Zschorlauer Feuerwehren weisen einen hohen Stromverbrauch auf. Die Energiekosten zu senken, ist Ziel einer geplanten Investition.
Die Dächer der Feuerwehrdepots in Zschorlau und Burkhardtsgrün sollen mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. Die Gemeinde will dafür 39.000 beziehungsweise 23.000 Euro ausgeben. Die Beschlüsse dazu wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag gefasst.
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